Деменко: «Спартак» лихорадит. Команда не может найти баланс в игре

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко высказался о предстоящем мачте 14-го тура РПЛ между красно-белыми и «Локомотивом».

«Спартак» в какой-то степени лихорадит. Команда не может найти баланс в игре. То выигрывают три игры, то проигрывают. С «Локомотивом» для команды будет важно как-то приблизиться. Уже многие говорят, что Абаскаль будет экспериментировать. Но мы видим, что баланса нет у команды. Поначалу мне казалось, что Абаскаль этими экспериментами доверяет ребятам, которые не попадали в состав. Но когда идёт 14-й тур, пора определиться с футболистами, которые будут играть в основном составе постоянно.

«Локомотив» — интересная команда. Во многих матчах они забивали на последних минутах и вырывали победу. Команда боевая. Думаю, против «Спартака» будут выходить играть в свой футбол. Матч будет интересным, но сказать, кто победит, не могу», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.