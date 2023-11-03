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Турецкий форвард «Оренбурга» Гюрлюк поделился впечатлениями от матча с ЦСКА

Турецкий форвард «Оренбурга» Гюрлюк поделился впечатлениями от матча с ЦСКА
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Нападающий «Оренбурга» Эмирджан Гюрлюк поделился впечатлениями от матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3).

«Мы хотели победить в матче с ЦСКА, но не получилось. Будем стараться выиграть в следующем матче. Для нас не имеет значения, с кем играть в четвертьфинале Пути РПЛ. Мы всегда много работаем и стараемся. Я очень надеюсь на победу в следующей стадии», — сказал Гюрлюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Оренбургом» и ЦСКА состоялся 2 ноября. Игра прошла на домашней арене армейцев и завершилась победой красно-синих со счётом 3:1. «Оренбург» в группе A набрал 11 очков и занял второе место в таблице. Следующий матч оренбуржцы проведут 6 ноября. В этот день команда Давида Деограсии сыграет с «Ростовом» в рамках Российской Премьер-Лиги.

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