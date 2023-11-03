Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Агент Файзуллаева: благодарны ЦСКА за то, что поверили в молодого парня

Агент Файзуллаева: благодарны ЦСКА за то, что поверили в молодого парня
Комментарии

Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов заявил, что благодарен ЦСКА за веру армейцев в его клиента Аббосбека Файзуллаева.

«Большая благодарность клубу за то, что поверили в молодого парня, фактически ноунейма из Узбекистана. Все дальнейшие шаги будем делать совместно с руководством. История того же Зайнутдинова должна мотивировать Аббоса работать ещё сильнее. Мог ли начать Файзуллаев этот сезон не в России? Аббосом интересовался клуб из первой пятёрки португальского чемпионата. Было предложение из Нидерландов, но там мы не проходили по минимальной зарплате для игроков до 21 года. И, конечно, замучили турки — с нами общались все ведущие клубы Суперлиги. Плюс несколько с Ближнего Востока», — приводит слова Муминова Sport24.

20-летний Файзуллаев перебрался в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора».

Материалы по теме
Агент Файзуллаева раскрыл секрет успешного дебюта узбекского игрока в ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android