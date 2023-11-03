Агент Файзуллаева: благодарны ЦСКА за то, что поверили в молодого парня

Руководитель азиатского направления агентства ProSports Management Кахор Муминов заявил, что благодарен ЦСКА за веру армейцев в его клиента Аббосбека Файзуллаева.

«Большая благодарность клубу за то, что поверили в молодого парня, фактически ноунейма из Узбекистана. Все дальнейшие шаги будем делать совместно с руководством. История того же Зайнутдинова должна мотивировать Аббоса работать ещё сильнее. Мог ли начать Файзуллаев этот сезон не в России? Аббосом интересовался клуб из первой пятёрки португальского чемпионата. Было предложение из Нидерландов, но там мы не проходили по минимальной зарплате для игроков до 21 года. И, конечно, замучили турки — с нами общались все ведущие клубы Суперлиги. Плюс несколько с Ближнего Востока», — приводит слова Муминова Sport24.

20-летний Файзуллаев перебрался в ЦСКА минувшим летом из «Пахтакора».