Экс-игрока сборной России Бугаева арестовали до конца года по делу о наркотиках

Бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева арестовали до конца года по делу о наркотиках. Об этом сообщает пресс-служба объединённых судов Краснодарского края.

«Прикубанским районным судом г. Краснодара рассмотрено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в отношении Алексея Бугаева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст. 228.1 УК РФ.

Из материалов, представленных суду, следует, что 28.10.2023 года в ходе личного досмотра фигуранта сотрудниками полиции у него было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своём составе наркотическое средство — метилэфедрон массой 484,8 грамма, которое он приобрёл и хранил с целью дальнейшего незаконного сбыта. Рассмотрев материалы, суд ходатайство удовлетворил, избрав в отношении Бугаева меру пресечения в виде заключения под стражу. Срок меры — до 31.12.2023», — говорится в сообщении в телеграм-канале организации.

Напомним, 1 ноября появилась информация, что 42-летнего бывшего футболиста Алексея Бугаева задержали в Краснодаре, где обнаружили при нём порядка 495 граммов мефедрона. Правоохранители установили, что Бугаев получил наркотические вещества во владение с помощью найденной на улице закладки. На Алексея заведено уголовное дело о покушении на сбыт в особо крупном размере. При задержании Бугаев оказал сопротивление полицейским, за что получил семь суток заключения в СИЗО за неповиновение.

Позже отец бывшего футболиста подтвердил, что его сын был задержан в Краснодаре.