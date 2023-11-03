Видеообзор сверхрезультативного матча Кубка Нидерландов «НЕК Неймеген» — «Рода»

Накануне состоялся матч первого раунда Кубка Нидерландов по футболу сезона-2023/2024, в котором встретились команды «НЕК Неймеген» и «Рода». Игра проходила в Неймегене и завершилась победой хозяев. Матч отличается особой результативностью, в нём было забито восемь голов. Итоговый счёт — 5:3.

«НЕК Неймеген» в сверхрезультативном матче выбил «Роду» из Кубка

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В составе «НЕКа» забивали Робер Гонсалес (дубль), Магнус Маттссон, Барт ван Рой и Мес Худемакерс. За «Роду» отличились Сэму Уайсса (дубль) и Матисс Дидден. Интересно, что до 80-й минуты счёт был равным — 3:3. Но за последнюю десятиминутку хозяева забили два мяча. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу клуба «НЕК Неймеген».