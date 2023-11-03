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Оздоев: Пирло — мировая легенда. А в жизни — обычный парень

Оздоев: Пирло — мировая легенда. А в жизни — обычный парень
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев поделился впечатлениями от работы с чемпионом мира Андреа Пирло. Игрок и тренер пересекались в турецком клубе «Фатих Карагюмрюк».

«Манчини — тоже выдающийся футболист и великий тренер с большими достижениями. Но с ним я совсем недолго проработал — всего пару месяцев. А с Пирло провёл целый сезон. Отношения были совсем другие. Андреа — мировая легенда. Уверен, что и тренер из него будет топовый. У него очень интересные идеи и тренировочный процесс.

Он постоянно в эпицентре, на поле, всё объясняет, показывает. При этом ты никогда не услышишь от него упрёков в стиле: «Неправильно всё делаешь. Вот когда я играл…» Он спокойно объясняет, какое решение было бы оптимальным в той или иной ситуации. При этом Пирло понимает уровень каждого футболиста и требует от тебя только то, что ты способен сделать.

А в повседневной жизни он обычный парень. Пирло был очень близок к игрокам, много общался. Если нужно было о чём-то поговорить, легко могли встретиться в городе, выпить кофе. А так, конечно, субординация — я тренер, ты игрок — присутствовала», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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