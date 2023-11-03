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Волков — о матче с Кенией: не вправе называть это позором. Главное, что не проиграли

Волков — о матче с Кенией: не вправе называть это позором. Главное, что не проиграли
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Защитник «Краснодара» и сборной России Сергей Волков высказался о прошедших матчах национальной команды с Камеруном (1:0) и Кенией (2:2).

«Не знаю, с кем будет играть сборная. Мне без разницы. Мне кажется, со всеми будет интересно. Если брать матчи в октябре, то мне понравились камерунцы. Они были очень сильны. По накалу эта встреча была как официальная, а не товарищеская. Соперник очень сильно настроился. Я слышал, как их тренер говорил: «Мы приехали только за победой!» Никакой другой результат их не устраивал.

Ничью с командой Кении нельзя назвать позором для сборной России? Кения показала, что у них есть неплохие ребята. Я не вправе называть это позором или нет. Это футбол, всё бывает. Самое главное, что не проиграли. Мне кажется, что сборная должна играть. В текущей ситуации что нам дают, это хорошо», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

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