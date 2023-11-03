Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, как реагировал на слухи об интересе «Ростова» и «Динамо». По словам футболиста, он старался не отвлекаться на новости в интернете и пропускать их мимо ушей, сконцентрировавшись на выступлениях в составе «Краснодара».

«Ко мне проявляли интерес «Ростов» и «Динамо»? На самом деле я узнавал об этом из интернета, сильно голову этим не забивал, потому что мы тогда уже вышли в финал Кубка России. Как раз в тот момент пошли эти разговоры. Мне Ивич сказал, что эти две игры (с «Ростовом» и ЦСКА. – Прим. «Чемпионата») буду играть я. Я старался ни на что не отвлекаться и пропускать всё мимо ушей», — сказал Станислав Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».