Агкацев: у нас хорошие отношения с Сафоновым, я могу назвать его другом

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о своём отношении к одноклубнику и конкуренту по позиции Матвею Сафонову.

«Что у меня за взаимоотношения с Сафоновым? Я согласен, что то, как он за меня переживал в финале Кубка России – это сейчас редкость, но я не считаю, что это нормально, что это редкость, так должно быть в принципе. Должны быть хорошие отношения. Шунин говорил, что между вратарями дружбы быть не может? Я бы не сказал, что мы с Мотей постоянно время проводим, мы не самые близкие друзья. У нас просто хорошие отношения, я могу назвать его другом. И он меня. Какой Сафонов друг? Хороший, надёжный», — сказал Агкацев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

21-летний Агкацев — воспитанник системы «Краснодара». За первую команду «быков» российский вратарь выступает с 2021 года.