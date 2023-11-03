Вратарь «Краснодара» Агкацев: очень тяжело переживал поражение в финале Кубка России

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев вспомнил о финале Фонбет Кубка России сезона-2022/2023, в котором «быки» уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти.

«Если честно, я очень тяжело переживал поражение в этой игре, потому что я бредил возможностью выиграть первый титул. Я прошёл всю академию, проникся этим клубом. Перед игрой у меня были такие эмоции, которые я не могу описать. Ночь лежал, и у меня в голове прокручивались моменты, как я в академии, весь мой путь. Чуть ли не до слёз.

Потому что такой шанс биться за свой клуб, выиграть первый трофей, вписать в историю. У нас такая атмосфера была, что мы все хотели выиграть. Сперцян и Черников мне говорили, что тоже по-особенному настраивались на эту игру. Главный матч жизни, однозначно. Как говорится, пенальти – это лотерея, но обидно, что были в шаге и проиграли», — сказал Агкацев в видео, опубликованном на YouTube-канале «Коммент.Шоу».