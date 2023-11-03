Агкацев: в «Краснодаре» понимают, что мне надо уйти, но отпустить меня не могут

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что обсуждал свой уход из клуба с руководством команды.

«Не отрицаю, у меня были мысли сменить обстановку. Мы общались с руководством «Краснодара», с Сергеем Николаевичем (Галицким. – Прим. «Чемпионата») на эту тему тоже немало разговаривали. Он мне сказал: «Стас, я понимаю, что ты должен играть, у тебя есть хорошие варианты, я это знаю. Но мы не могли отпустить тебя летом». Мы искали тогда компромисс, который устроит всех. Допустим, они мне говорят, что не могут входить в сезон с одним вратарём, так как у клуба высокие амбиции, не дай бог там что-то с Мотей случится. И я их понял. Я всегда открыт к клубу, и клуб также открыт ко мне, они хотят наилучшего для меня. Они понимают, что мне надо уйти, но такая ситуация, что отпустить меня не могут», — сказал Станислав Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».