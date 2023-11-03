Баженов рассказал об игре полузащитника «Спартака» Зорина в составе минского «Динамо»

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов прокомментировал выступления полузащитника красно-белых Даниила Зорина, играющего на правах аренды в составе минского «Динамо».

«Как оцениваю выступления Зорина? Когда Даня приехал в новый чемпионат, то получил небольшую травму и не сразу начал играть. Ещё нужно учитывать, что он перешёл посреди сезона в одну из лучших команд Беларуси. Была временная адаптация.

Белорусский чемпионат слабый? Это не так. У Зорина есть все качества, чтобы заиграть не только в минском «Динамо», но и в более топовых чемпионатах. В первую очередь всё зависит от него. Есть много факторов, которые могут сыграть не очень хорошую роль. Зорин ментально должен понимать, что это только начало большой истории. У Дани есть потенциал, у него светлая голова.

Все специалисты и болельщики всегда отмечали, что Зорин может и умеет играть. Я знаю, что он переживает, если что-то не получается. Он очень ответственный парень. Мы любим в моменте восхвалять игроков, но всё зависит от их характера. У Зорина он есть. Я рад, что сейчас он получает игровое время, показывает результат и помогает клубу. В Минске им довольны. Но всё хорошее может быстро забыться. Так что Даня только в начале пути — надеюсь, что он это понимает», — приводит слова Баженова Metaratimgs.

Напомним, 19-летний полузащитник присоединился к белорусскому клубу летом 2023 года на правах аренды до 31 декабря. Футболист принял участие в семи матчах в составе минского «Динамо», в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.