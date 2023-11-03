Гришин: ЦСКА — фаворит в паре с «Ростовом». Армейцы сильнее, стабильнее и лучше в обороне

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об итогах жеребьёвки пар 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, определившей в соперники армейцам «Ростов».

«Ростов» — хороший соперник для ЦСКА. В последнее время они пришли в себя, игра наладилась. Будет интересное соперничество за проход дальше. Если говорить о шансах команд, то тут равное положение, потому что будет два матча. Но ЦСКА фаворит в этой паре, потому что они сильнее, стабильнее и лучше играют в обороне», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

ЦСКА после 13 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 занимает пятое место в турнирной таблице. «Ростов» под руководством Валерия Карпина расположился на девятой строчке.