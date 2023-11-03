Хавбек «Оренбурга» Михайлов: «Зенит» — клуб номер один в России, вернусь и заиграю

Полузащитник «Оренбурга» Ярослав Михайлов рассказал, почему российские молодые футболисты не могут заиграть в «Зените».

«Зенит» — это клуб номер один в России, самая большая конкуренция в стране. Чтобы выиграть конкуренцию, ты должен быть сильнее игрока на твоей позиции. Если твоё время ещё не пришло, тебе нужно покататься. Всё возможно. Главное — работать и верить. Верю ли я, что заиграю в «Зените»? Да», — приводит слова Михайлова «РБ Спорт».

Напомним, в начале сезона-2023/2024 20-летний Михайлов присоединился к «Оренбургу» на правах аренды. Контракт 20-летнего полузащитника с «Зенитом» рассчитан на четыре сезона с возможностью продления ещё на год. «Оренбург» после 13 туров Российской Премьер-Лиги занимает 14-е место в турнирной таблице.