«Паники никакой нет». Вратарь «Краснодара» Агкацев высказался о турнирной ситуации в РПЛ

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о турнирной ситуации в Российской Премьер-Лиге сезона-2023/2024. По его словам, «Краснодар» не паникует из-за приближения «Зенита» в таблице.

«Паники никакой нет. У нас сейчас будет игра с «Крыльями», а за ними сразу «Зенит». Там и увидим. Мы все ждём, мы не боимся ни с кем играть. Мы ждём этих игр», — сказал Станислав Агкацев в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Напомним, «Краснодар» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата России. «Быки» набрали 28 очков в 13 матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. Ближайшего преследователя в лице «Зенита» команда опережает на два очка. В прошлом туре «Краснодар» потерпел своё первое поражение в чемпионате — команда уступила ЦСКА со счётом 0:1.