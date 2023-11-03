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Магомед Оздоев: предвзятости к себе нигде в Европе не чувствовал

Магомед Оздоев: предвзятости к себе нигде в Европе не чувствовал
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Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об отношении в Европе к себе.

«Предвзятости не чувствовал ни в Турции, ни здесь. Даже в Шотландии или Финляндии на выездах не было никаких проблем. В Финляндии, как я понял, аэропорт совмещён с автовокзалом. Так там стояли автобусы с табличками «Санкт-Петербург»: люди приходили, садились», — рассказал Магомед Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Напомним, в июле 2022 года Магомед Оздоев перешёл в турецкий «Фатих Карагюмрюк» из «Зенита». В клубе полузащитник провёл один сезон, в котором он сыграл 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть голевых передач. Позже он перебрался в Грецию.

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