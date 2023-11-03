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Сенников: Игнашевич встретится с «Локомотивом» в Кубке России — легко никому не будет

Сенников: Игнашевич встретится с «Локомотивом» в Кубке России — легко никому не будет
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Бывший защитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сенников прокомментировал итоги жеребьёвки Пути РПЛ Фонбет Кубка России для железнодорожников.

«Локомотиву» досталась «Балтика», но в Кубке не бывает лёгких команд. Пока в этом противостоянии никто не вылетит — отправится в Путь регионов. Будет интересно, потому что Сергей Игнашевич против «Локомотива». Несколько лет назад «Локо» проигрывал «Балтике» в Кубке России, но там же её и обыгрывал. В двухматчевом противостоянии калининградцам будет потруднее, но между матчами большой промежуток — многое может поменяться», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой».

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