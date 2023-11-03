Гладилин: Дзюба — личность. Артём захочет показать себя в матче со «Спартаком»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался в преддверии матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и «Локомотивом».

«Игра будет равных соперников. У «Локомотива» тоже не всё так удачно складывается. В турнирной таблице у них одинаковая ситуация. У «Спартака» есть проблемы в обороне. Если сыграют аккуратно и реализуют свои моменты, то есть шансы. Предсказать результат очень сложно.

Я бы не заострял внимание на Дзюбе. «Спартак» — «Локомотив» в последние годы хорошая игра. Там и тренерская дуэль будет — два молодых специалиста. Они будут тоже своё доказывать. Помимо Дзюбы, есть ещё футболисты, которые проходили спартаковскую школу. Будет много принципиальных единоборств. Дзюба — личность, он воспитывался в «Спартаке» и прошёл много команд в завершение карьеры. Конечно, он захочет себя показать», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.