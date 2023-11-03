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Первый тренер Файзуллаева посоветовал игроку не уходить в Турцию и остаться в ЦСКА

Первый тренер Файзуллаева посоветовал игроку не уходить в Турцию и остаться в ЦСКА
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Дмитрий Ан, первый тренер полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева, порассуждал, почему узбекскому футболисту лучше остаться в чемпионате России, а не переходить в клуб из Турции.

«Думаю, об этом (о продолжении карьеры в Турции. — Прим. «Чемпионата») говорить рановато. Я бы посоветовал остаться в ЦСКА, сделать ещё один шаг, вырасти в мастера, которого бы позвали не в Турцию, а сразу в европейский топ-клуб. Нужно всегда ставить планку выше. Ему сейчас всего 20 лет пока, и уже в следующем году он должен ещё больше прибавить», — приводит слова Ана Metaratings.

20-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА в августе 2023 года из «Пахтакора», воспитанником академии которого и является. На счету полузащитника гол и четыре результативных передачи в 12 матчах за армейцев.

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