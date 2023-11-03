Молодёжная команда «Локомотива» обыграла «Ростов» и поднялась на первое место в МФЛ

Сегодня, 3 ноября, состоялся матч 16-го тура Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) между «Ростовом» и «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Олимп им. Виктора Понедельника» в Ростове-на-Дону. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Владимиром Сивковым (Пермь). Стартовый свисток прозвучал в 13:00 мск. Победу одержала московская команда со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 41-й минуте. Его автором стал 17-летний нападающий «Локомотива» Артём Корнеев. Второй гол железнодорожники смогли забить в самом конце встречи, на 90+4-й минуте. Мяч на свой счёт записал 18-летний форвард Дмитрий Радиковский.
После этой победы в активе «Локомотива» стало 43 очка. Москвичи поднялись на первое место в турнирной таблице чемпионата, обойдя «Ростов» на одно очко. На третьем месте идёт «Зенит» (40).
- 3 ноября 2023
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