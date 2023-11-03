Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив»

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, клубы практически договорились между собой о переходе 26-летнего футболиста. Сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован, футболист подпишет договор до конца сезона-2026/2027. К команде Михаила Галактионова аргентинец присоединится зимой.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Оренбург» после 13 туров РПЛ занимает 14-е место в таблице, «Локомотив» расположился на восьмой строчке.