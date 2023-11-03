Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив»

Хавбек «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив»
Комментарии

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера близок к переходу в московский «Локомотив». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

По сведениям источника, клубы практически договорились между собой о переходе 26-летнего футболиста. Сумма трансфера составит € 3 млн. Личный контракт с Верой уже согласован, футболист подпишет договор до конца сезона-2026/2027. К команде Михаила Галактионова аргентинец присоединится зимой.

В «Оренбург» Вера перебрался летом 2022 года из аргентинского клуба «Ланус». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 12 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил один гол и сделал две результативные передачи. «Оренбург» после 13 туров РПЛ занимает 14-е место в таблице, «Локомотив» расположился на восьмой строчке.

Материалы по теме
Хавбек «Оренбурга» Михайлов: «Зенит» — клуб номер один в России, вернусь и заиграю
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android