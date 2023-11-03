Оздоев: Лодыга — грек, в своей тарелке. А Дзагоеву нужно вкатываться

Полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев, ранее выступавший за «Зенит», рассказал об общении с соотечественниками в Греции.

«Когда играли с «Панатинаикосом», виделся с Лодыгиным. Поговорили, вспомнили зенитовские времена. Я у него расспросил про греческий чемпионат, местный темперамент. С Шапи после игры с «Арисом» немного пообщались.

Лодыга — грек. Он в своей тарелке. Ему всегда комфортно здесь. А с Шапи я больше не разговаривал. Знаю, что Дзагоев тоже в Греции, но с ним ещё не виделись. Надеюсь, когда будем с его командой играть, пообщаемся.

Он только недавно перешёл, до этого был без команды, сборов не проходил. Нужно вкатываться. У нас в команде, например, такой подход: новичок должен сначала войти, влиться в коллектив. Всё потихоньку, дозированно происходит. Поэтому в ПАОКе постоянная ротация. Мы играем на два фронта, а скоро ещё и третий добавится — Кубок Греции. Если хочешь бороться за самые высокие места, без ротации не обойтись. Где-то выходишь на замену, где-то — в старте. Думаю, так же и Дзага будет потихоньку адаптироваться и набирать форму. Качества у него есть», — рассказал Оздоев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.