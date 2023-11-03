Карадениз — о «Рубине» в сезоне-2008: верю, что этот успех ещё повторится

Бывший футболист «Рубина» Гёкдениз Карадениз вспомнил о сезоне-2008, в котором казанская команда выиграла свой первый чемпионский титул.

«Я всё помню так, будто это было вчера. Потому что не хочу от неё (победы в чемпионате. — Прим. «Чемпионата») далеко уходить. И болельщикам тоже советую не забывать о тех успехах. Верю, что они ещё повторятся. Не было ли тогда ощущения, что всё получается слишком легко? Нет. Но примерно после восьмого тура уже все верили, что мы станем чемпионами. Потом мы разгромно проиграли «Спартаку», и это было как холодный душ. То поражение помогло нам сплотиться ради общей цели. Когда у игроков падает концентрация, появляется самоуверенность, иногда нужно немного остудить пыл. Я сразу верил в нас, говорил о чемпионстве ещё до перехода. У человека должен быть менталитет победителя. Даже если ты не выиграл, должен быть уверен, что сделал всё возможное для победы», — приводит слова Карадениза «Бизнес Online».

В 2008 году «Рубин» завоевал первое в своей истории чемпионство. Через год подопечные Бердыева снова выиграли чемпионат России.