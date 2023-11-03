Защитник «Краснодара» Волков: уверен, что Ивич не уйдёт до конца сезона-2023/2024

Защитник «Краснодара» Сергей Волков заявил, что главный тренер команды Владимир Ивич не говорил футболистам о возможном уходе из клуба.

«Уверен ли, что главный тренер не покинет команду до конца сезона? Уверен в этом на 100%. Новости об этом я не читал, в команде это не обсуждали, тренер нам ничего не говорил», — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Владимир Ивич возглавил «Краснодар» в январе 2023 года. В сезоне-2022/2023 «быки» под его руководством добрались до финала Фонбет Кубка России, где уступили ЦСКА в серии послематчевых пенальти. После 13 туров Российской Премьер-Лиги в нынешнем сезоне «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 28 очков. Следующий матч в рамках внутреннего первенства команда Ивича проведёт 5 ноября, когда в гости к «быкам» пожалуют «Крылья Советов».