Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Лас-Пальмас — Атлетико Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Алонсо: Кубок России — цель, которую ставит перед собой каждый из игроков «Краснодара»

Алонсо: Кубок России — цель, которую ставит перед собой каждый из игроков «Краснодара»
Комментарии

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о важности Кубка России после победы над «Спартаком» в матче Пути РПЛ (3:2).

«Для «Краснодара» очень важен Кубок! В прошлом году мы были в финале, в этом – боролись от матча к матчу в групповой стадии. Кубок – цель, которую ставит перед собой каждый из нас. Есть ли возможности у команды, чтобы параллельно бороться в двух турнирах? В прошлом году мы же смогли.

Сейчас мы на первом месте в чемпионате, также у нас неплохо идут дела в Кубке. Это будет видно после зимней паузы. Может быть, к команде ещё кто-то присоединится», — приводит слова Алонсо Metaratings.

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки «Краснодар» сыграет с подмосковными «Химками».

Материалы по теме
Агкацев: в «Краснодаре» понимают, что мне надо уйти, но отпустить меня не могут
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android