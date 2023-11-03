Алонсо: Кубок России — цель, которую ставит перед собой каждый из игроков «Краснодара»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо высказался о важности Кубка России после победы над «Спартаком» в матче Пути РПЛ (3:2).

«Для «Краснодара» очень важен Кубок! В прошлом году мы были в финале, в этом – боролись от матча к матчу в групповой стадии. Кубок – цель, которую ставит перед собой каждый из нас. Есть ли возможности у команды, чтобы параллельно бороться в двух турнирах? В прошлом году мы же смогли.

Сейчас мы на первом месте в чемпионате, также у нас неплохо идут дела в Кубке. Это будет видно после зимней паузы. Может быть, к команде ещё кто-то присоединится», — приводит слова Алонсо Metaratings.

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. По итогам жеребьёвки «Краснодар» сыграет с подмосковными «Химками».