Талалаев — о жеребьёвке Кубка России: люблю играть с командами Ивича

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о результатах жеребьёвки плей-офф Пути регионов Фонбет Кубка России, по итогам которой подмосковная команда сыграет с «Краснодаром».

«Из тех команд, которые могли нам достаться, это, конечно, самая сильная команда по качеству и организации игры, по классу футболистов. Лидер РПЛ! Посмотрим, как «Краснодар» расставит приоритеты весной. Но и мы весной станем сильнее, к этому разговору можно будет вернуться уже ближе к матчу. Вообще же мне нравится играть против команд Ивича.

Когда он работал в «Маккаби», а я – в «Пюнике», мы 75 минут были близки к выходу в следующий раунд еврокубка. И с «Торпедо» против его «Краснодара» мы сыграли вничью. Люблю соперничать с командами, которые и сами играют, и другим дают. В марте посмотрим, от чего будем отталкиваться», — приводит слова Талалаева Metaratings.