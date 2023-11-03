Ловчев: «Спартаку» стоит рассмотреть российский рынок тренеров

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев предложил московскому клубу обратить внимание на российский рынок тренеров.

«По поводу будущего Абаскаля: идёт постоянный разговор о том, что надо убирать. Я вспоминаю — при, разумеется, поправке на уровень и личность тренера — то, как в 77-м мы со «Спартаком» играли в Первой лиге с Константином Ивановичем Бесковым. Первый круг притирались, шло довольно тяжело, закончили, по-моему, на пятом месте. Если бы это было сейчас, Бескова бы уволили точно. Но тогда доверили, понимали, что нужно время — и в итоге всё сложилось хорошо.

У меня вызывает удивление, что раз за разом «Спартак» берёт иностранцев, и в большинстве случае всё заканчивается одним и тем же — разочарованием от работы, увольнением с последующей неустойкой. Лишь несколько исключений из правил.

Тогда в этой ситуации стоит рассмотреть российский рынок. Понимаю, что не всем нравится кандидатура Черчесова, но он умеет работать, добиваться результата.

Есть Карпин, он тоже обсуждается. Есть Шалимов, который сейчас свободен и имеет опыт, играл и у Бескова, и у Романцева. Его «Краснодар» играл в комбинационный, зрелищный футбол — то, о чём мы говорим применительно к «Спартаку». Кандидатура Абаскаля при назначении — это аргументация «дайте человеку попробовать». Человека брали, зная только то, что он работал в «Базеле» и у него Чалов. Ну вот даём пробовать. Так лучше своим давать пробовать, пусть наши развиваются.

А что делать сейчас? Вариант простой, на мой взгляд, и он выбран — пусть работает, может, что-то и получится. Если вы не можете привезти человека уровня Капелло как синоним результата, пусть Абаскаль дорабатывает. А если тренера брать такого же уровня, как пока Абаскаль, то лучше возьмите своего», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.