Агент игрока «Оренбурга» Гюрлюка: «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов

Футбольный агент Ибрагим Исен, представляющий интересы игрока «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка, рассказал об интересе со стороны «Манчестер Сити».

«Да, действительно, «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов, многие команды были в нём заинтересованы, например, «Вестерло». Мы хотели прежде всего, чтобы Эмирджан играл и прогрессировал. После разговоров с представителями «Оренбурга» мы приняли решение, что здесь Эмирджан сможет проявить себя и добиться успеха. Чуть позже у нас возник вариант с «Бешикташем», но когда мы даём слово, то не нарушаем его, а мы уже договорились с «Оренбургом». У нас большие цели, и мы делаем шаги вперёд. Очень важно работать над игрой сзади, и в этом аспекте Эмирджан прогрессирует в России. Если вы хотите играть в большом клубе, то вы должны уметь отрабатывать в защите.

Хочу сказать, что его не интересуют слава, алкоголь, курение кальяна и девушки. У него есть собственный мир и собственный путь. Он учится в свободное время и действительно отличается от тех футболистов, с кем я работал. Я им очень горжусь», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».