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Агент игрока «Оренбурга» Гюрлюка: «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов

Агент игрока «Оренбурга» Гюрлюка: «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов
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Футбольный агент Ибрагим Исен, представляющий интересы игрока «Оренбурга» Эмирджана Гюрлюка, рассказал об интересе со стороны «Манчестер Сити».

«Да, действительно, «Манчестер Сити» трижды присылал своих скаутов, многие команды были в нём заинтересованы, например, «Вестерло». Мы хотели прежде всего, чтобы Эмирджан играл и прогрессировал. После разговоров с представителями «Оренбурга» мы приняли решение, что здесь Эмирджан сможет проявить себя и добиться успеха. Чуть позже у нас возник вариант с «Бешикташем», но когда мы даём слово, то не нарушаем его, а мы уже договорились с «Оренбургом». У нас большие цели, и мы делаем шаги вперёд. Очень важно работать над игрой сзади, и в этом аспекте Эмирджан прогрессирует в России. Если вы хотите играть в большом клубе, то вы должны уметь отрабатывать в защите.

Хочу сказать, что его не интересуют слава, алкоголь, курение кальяна и девушки. У него есть собственный мир и собственный путь. Он учится в свободное время и действительно отличается от тех футболистов, с кем я работал. Я им очень горжусь», — приводит слова агента «Евро-Футбол.Ру».

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