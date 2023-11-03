Хави — о Такефусе Кубо: для меня он один из ярчайших игроков «Реала Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о японском полузащитнике «Реала Сосьедад» Такефусе Кубо в преддверии очного матча команд в испанской Примере.

«Я не вникал в дела клуба, когда Кубо находился в академии «Барселоны». Точно не знаю, что тогда произошло (с 10 до 14 лет Кубо тренировался в «Ла Масии», однако сине-гранатовые приняли решение расстаться с игроком из-за санкций ФИФА. — Прим. «Чемпионата»). Клуб уже сталкивался с ситуациями, когда игроки, не соответствующие его уровню, покидали «Барселону». Но у Кубо очень высокий уровень. Не знаю, что случилось в то время.

Для меня он один из самых ярких футболистов «Реала Сосьедад». Он находится в экстраординарной форме, и мы должны всегда внимательно обороняться против него на поле. Он футболист крайне высокого уровня», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, сине-гранатовые сыграют с «Реалом Сосьедад» завтра, 4 ноября, в 23:00 мск.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.