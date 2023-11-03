Гладилин: «Спартаку» достался хороший жребий в Пути РПЛ Кубка России

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин оценил результаты жеребьёвки 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, по результатам которой соперником красно-белых стал «Оренбург».

«Жребий «Спартаку» достался хороший. Могли попасть команды, которые более именитые и сильные, ставят задачу выиграть Кубок. Считаю, что «Спартаку» выпал удачный жребий. Они способны пройти «Оренбург», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Сегодня, 3 ноября, состоялась жеребьёвка 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2023/2024. В каждой паре будет сыграно по два матча. Команды, указанные в парах первыми, сыграют первый матч на домашнем поле, соответственно первый матч дома проведёт «Оренбург».

В финале прошлого розыгрыша Кубка России встречались «Краснодар» и московский ЦСКА. Команды сыграли вничью (1:1) в основное время матча. На 32-й минуте встречи нападающий красно-синих Фёдор Чалов открыл счёт в игре, забив гол с пенальти. На 50-й минуте с передачи Кристиана Рамиреса забил форвард «Краснодара» Джон Кордоба. В послематчевой серии пенальти сильнее оказался ЦСКА, который выиграл её со счётом 6:5 и завоевал Кубок России.