Гендиректор «‎Балтики»‎: знаем силу «‎Локомотива»‎, но сделаем всё, чтобы пройти дальше

Генеральный директор калининградской «Балтики» Кирилл Волженкин прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России для своей команды. Клуб из Калининграда сыграет с московским «Локомотивом».
«Ещё перед началом жеребьёвки было понятно, что лёгких игр на этой стадии Кубка у нас в любом случае не будет. Мы все знаем силу «Локомотива». Но сделаем всё, чтобы пройти в следующую стадию турнира», – приводит слова Волженкина ТАСС.
Напомним, в пятницу, 3 ноября, завершилась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России. Её результаты представлены ниже:
«Оренбург» – «Спартак»;
«Ростов» – ЦСКА;
«Балтика» – «Локомотив»;
«Динамо» – «Зенит».
Команды сыграют между собой по два матча – дома и на выезде. Первые игры запланированы на 28-30 ноября, в то время как ответные – на 12-14 марта 2024 года.