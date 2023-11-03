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Гендиректор «‎Балтики»‎: знаем силу «‎Локомотива»‎, но сделаем всё, чтобы пройти дальше

Гендиректор «‎Балтики»‎: знаем силу «‎Локомотива»‎, но сделаем всё, чтобы пройти дальше
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Генеральный директор калининградской «‎Балтики»‎ Кирилл Волженкин прокомментировал итоги жеребьёвки плей-офф Пути РПЛ Фонбет Кубка России для своей команды. Клуб из Калининграда сыграет с московским «‎Локомотивом»‎.

«‎Ещё перед началом жеребьёвки было понятно, что лёгких игр на этой стадии Кубка у нас в любом случае не будет. Мы все знаем силу «‎Локомотива»‎. Но сделаем всё, чтобы пройти в следующую стадию турнира»‎, – приводит слова Волженкина ТАСС.

Напомним, в пятницу, 3 ноября, завершилась жеребьёвка четвертьфинальных матчей Пути РПЛ Кубка России. Её результаты представлены ниже:

«Оренбург» – «Спартак»;

«Ростов» – ЦСКА;

«Балтика» – «Локомотив»;

«Динамо» – «Зенит».

Команды сыграют между собой по два матча – дома и на выезде. Первые игры запланированы на 28-30 ноября, в то время как ответные – на 12-14 марта 2024 года.

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