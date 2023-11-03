Тюкавин заявил, что играть с 2DROTS тяжелее, чем с «Уралом» и «Пари НН»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал, против какой команды, выбирая из «Урала» и «Пари Нижний Новгород» тяжелее играть, отметив также медийную команду 2DROTS.

«Против какой команды было тяжелее играть: против более закрытого «Урала», который больше рассчитывал на стандарты, или против более комбинационного «Пари НН»? Вы видели, какой сегодня «Нижний» закрытый под конец игры был, у них в обороне семь человек стоят. Так против какой команды более неудобно играть? Против 2DROTS будет (смеётся)», — приводит слова Тюкавина Legalbet.

Напомним, 18 ноября в 18:30 по московскому времени на «ВТБ Арене» стартует товарищеский матч «Динамо» — 2DROTS. Медиакоманда получила право сыграть с бело-голубыми после победы в Московском кубке селебрити (МКС).