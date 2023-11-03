«Фрозиноне» выбил «Торино» из розыгрыша Кубка Италии — видеообзор матча

Накануне, 2 ноября, состоялся матч 1/16 финала Кубка Италии сезона-2023/2024, в котором встретились «Торино» и «Фрозиноне». Игра проходила в Торино и завершилась победой гостей по итогам дополнительного времени — 2:1. В этом матче победный гол был забит на 98-й минуте первого экстра-тайма.

«Фрозиноне» выбил «Торино» из розыгрыша Кубка Италии:

Полная трансляция матча Кубка Италии и хайлайты доступны в Okko.

Счёт в матче открыл на пятой минуте полузащитник «Фрозиноне» Арийон Ибрахимович. На 31-й ответный мяч забил чешский защитник хозяев Давид Зима с передачи Гвидаса Гинейтиса. Основное время матча закончилось вничью 1:1, а в дополнительное победный гол у «Фрозиноне» забил бразильский хавбек Рейниер с передачи Кайо Жорже на 98-й минуте.

Экс-защитник «Зенита» и «Динамо» Саба Сазонов провёл весь матч в запасе «Торино».

Это была последняя игра на стадии 1/16 финала. В 1/8 финала соперником «Фрозиноне» будет «Наполи». Встреча состоится 19 декабря в Неаполе.