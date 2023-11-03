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Тренер «Челси» Почеттино назвал две команды, с которыми он никогда не стал бы работать

Тренер «Челси» Почеттино назвал две команды, с которыми он никогда не стал бы работать
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Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино назвал две команды, которые он никогда не возглавил бы, а также поделился эмоциями от предстоящего матча «синих» с его бывшей командой «Тоттенхэм» в АПЛ.

«Единственные команды, которые я никогда не буду тренировать — это «Арсенал» и «Барселона».

Это странное чувство встретиться со «шпорами» спустя четыре года, но это будет счастливый день. Чувствую, что «Тоттенхэм» действительно может выиграть чемпионат, поскольку они проделывают отличную работу», — приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, аргентинский специалист тренировал «Тоттенхэм» на протяжении пяти лет — с сезона-2014/2015 по сезон-2019/2020. Вместе со «шпорами» в 2019 году Почеттино доходил до финала Лиги чемпионов, где проиграл «Ливерпулю» со счётом 2:0.

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