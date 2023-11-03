Шавло — о матче со сборной Кубы: выбирать не приходится. Кто может сыграть, соглашается

Бывший полузащитник «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал новость о том, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы.

«Выбирать не приходится — кто может сыграть, соглашается. Конечно, помню матч в 1980 году со сборной Кубы. На «Динамо» тогда сыграли 8:0, но это когда было? 43 года назад. Была наша олимпийская сборная, фактически наша первая. Играли тогда на Олимпийских играх, команда была сильная.

У нашей сборной сейчас не стоит задача так крупно выиграть. Задача — создать сборную, просмотреть кандидатов на будущее. Это сейчас важно, когда мы нигде не играем и нас никуда не пускают. Чтобы ребята выходили с полной отдачей, а не думали: «Мы сейчас не играем, всё равно». Профессия эта должна быть востребованной, профессиональное отношение должно быть. Ты защищаешь честь страны. В любой игре ты должен отдаваться полностью. Тренерский состав в этот момент просматривает кандидатов на будущее», — сказал Шавло в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, сегодня, 3 ноября, Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил, что сборная России проведёт товарищеский матч с национальной командой Кубы. Игра состоится 20 ноября в Волгограде. Встреча пройдёт на стадионе чемпионата мира 2018 года – «Волгоград Арене» и начнётся в 19:30 по московскому времени. Национальная команда Кубы занимает 169-ю строчку в рейтинге ФИФА.