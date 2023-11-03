Фомин — о своём восстановлении после травмы: не в оптимальной готовности

Футболист сборной России и московского «Динамо» Даниил Фомин высказался о своём восстановлении после травмы. Полузащитник признался, что он находится не в оптимальной форме.

«Понятно, не в оптимальной готовности, но уже получше. Конечно, расстроился, но нужно это понимать и принимать. С такими выходами на поле буду прибавлять. Победа над Нижним? Хороший матч получился, много моментов, я думаю, болельщикам понравилась игра. Отчаяния в конце не было, но уже были мысли, что будут пенальти», — приводит слова Фомина «РИА Новости».

Напомним, полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин получил повреждение в товарищеском матче между сборными России и Кении (2:2), который состоялся 16 октября. Вчера, 2 ноября, он вернулся на поле. Фомин принял участие в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с клубом «Пари Нижний Новгород» (2:1). Даниил провёл на поле чуть больше 20 минут и отметился результативной передачей.