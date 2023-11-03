Комличенко: давно не играл в старте «Ростова», надо возвращать своё

Форвард «Ростова» Николай Комличенко прокомментировал победу своей команды над екатеринбургским «Уралом» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Ростовчане одержали победу над клубом из Екатеринбурга со счётом 2:1.

«Мы провели хороший матч? Да, выиграли. Неплохо смотрелись, были ещё моменты. Была ли двойная мотивация из-за выхода в основе? Конечно, давно не играл в старте. В принципе, надо возвращать своё. Поэтому старался как мог. Конечно, первый тайм не очень хороший, должен был забивать. Второй получше. Без Валерия Карпина было тяжело? Нет, мы все знаем, главное — выполнять установку. Когда Георгиевич на бровке, то может каких-то эмоций добавить. Но Виктор Савельевич Онопко подсказывал, нет проблем», – приводит слова Комличенко «РБ Спорт».

«Ростов» по итогам группового этапа Пути РПЛ Кубка России по футболу заработал 11 очков и занял второе место в квартете B. В четвертьфинале подопечные Валерия Карпина сыграют с московским ЦСКА.