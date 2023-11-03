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Игрок «Ливерпуля» Алькантара восстановится от травмы не раньше января грядущего года

Игрок «Ливерпуля» Алькантара восстановится от травмы не раньше января грядущего года
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Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара сможет вернуться на поле после полученной им травмы бедра в минувшем сезоне не раньше января грядущего года.

«Мы не хотим оказывать на него никакого давления. Надеемся, что он вернётся к Новому году. С нетерпением ждём его возвращения, поскольку он исключительный игрок», — приводит слова Клоппа Mundo Deportivo.

Испанский футболист получил повреждение в минувшем мае. Как сообщали СМИ, у Алькантары случился рецидив травмы, из-за которой он до этого пропустил два месяца — с февраля по апрель 2023 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Алькантара ни разу не вышел на поле из-за указанного повреждения. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость испанца составляет € 12 млн.

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