Мудрик вернулся в общую группу «Челси»

Полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с общей группой клуба. Об этом сообщает официальный сайт английской команды.

28 октября в рамках 10-го тура чемпионата Англии по футболу «Челси» на своём поле сыграл против «Брентфорда». Встреча завершилась поражением «синих» со счётом 0:2. Эту игру из-за травмы пропустил полузащитник лондонцев Михаил Мудрик. Также украинский игрок не попал в заявку на матч четвёртого круга Кубка лиги с «Блэкберном» (2:0).

Напомним, 22-летний Михаил Мудрик в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах лондонского «Челси». Ему удалось записать на свой счёт два забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника из Украины в € 45 млн. Его действующее соглашение с клубом из Англии рассчитано до лета 2031 года.