Игрок «Краснодара» Волков: посмотрим в таблицу РПЛ после 25-го тура

Защитник «Краснодара» Сергей Волков рассказал, как команда отреагировала на первое поражение в РПЛ в новом сезоне в матче с ЦСКА (0:1), а также высказался о положении «быков» в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

«После матча с ЦСКА мы остались в Москве, у нас было время восстановиться и отдохнуть. Лично я гулял по городу, был на Красной площади, что помогло мне эмоционально выдохнуть. Ребята тоже гуляли, делали восстановление.

Первое поражение в чемпионате не отразилось на команде? Нет. Все спокойно и в рабочем режиме. В таблицу часто смотрим? Сейчас вообще не стоит туда смотреть. Посмотрим в нее после 25‑го тура. Сейчас не обращаем внимание на нее и готовимся к каждой игре", — приводит слова Волкова «Матч ТВ».

Напомним, в данный момент «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 13 матчах чемпионата.