Тренер ЦСКА Федотов: Файзуллаев — открытие сезона? Оценивать можно Месси, Аббоса пока нет

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов рассказал, можно ли назвать полузащитника армейцев Аббосбека Файзуллаева открытием сезона в РПЛ, также приведя в пример нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Файзуллаев — открытие сезона? Чемпионат только начинается. По нескольким матчам нельзя давать оценку. Вот Месси можно оценивать — восемь «Золотых мячей». А Абосса не отвлекайте ненужной информацией», — приводит слова Федотова Sport24.

Напомним, 20-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА в августе 2023 года из «Пахтакора», воспитанником академии которого и является. На счету полузащитника гол и четыре результативных передачи в 12 матчах за армейцев.

ЦСКА в данный момент располагается на пятой строчке в Российской Премьер-Лиге. У армейцев 21 очко в 13 матчах чемпионата.