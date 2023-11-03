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Гвардиола — о «Золотом мяче»: Холанд доволен тем, что был близок к Месси

Гвардиола — о «Золотом мяче»: Холанд доволен тем, что был близок к Месси
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о втором месте нападающего Эрлинга Холанда в голосовании за «Золотой мяч» — 2023. Норвежский футболист по итогам голосования уступил лишь капитану сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионелю Месси.

«Эрлинг остался очень доволен тем, что он претендовал на победу, был близок к Месси и Мбаппе, а также к другим игрокам. Это был хороший вечер для «Манчестер Сити». Огромное уважение Лео Месси и Айтане Бонмати. «Манчестер Сити» присутствовал на церемонии, и это очень приятно для нас, так как раньше мы не участвовали в подобных мероприятиях.

У Холанда впереди вся футбольная карьера, поэтому он должен продолжать побеждать и говорить себе: «Окей, возможно, в следующем сезоне я смогу выиграть». Наверное, это его цель, но он был очень рад находиться на церемонии и выглядел очень хорошо, когда вернулся в клуб», – приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

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