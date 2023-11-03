Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч с «Барселоной»

Полузащитник сборной России Арсен Захарян попал в заявку «Реала Сосьедад» на матч 12-го тура испанской Ла Лиги с «Барселоной». Об этом информирует пресс-служба команды из Сан-Себастьяна.

Отметим, что 1 ноября в рамках 1/64 финала Кубка Испании Арсен Захарян в составе «Реала Сосьедад» сыграл с клубом «Буньоль» (1:0). Российский футболист появился в стартовом составе своей команды. Он отыграл 82 минуты и был заменён после стыка с соперником. После игры были опасения, что Арсен получил травму. Однако позже выяснилось, что Захаряну удалось избежать травмы.

Напомним, матч между «Реалом Сосьедад» и «Барселоной» в 12-м туре чемпионата Испании состоится 4 ноября 2023 года. Он пройдёт в Сан-Себастьяне на стадионе «Реале Арена». Начало предстоящей игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

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