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Экс-игрок «Барселоны» Кркич: ни Месси, ни Роналду не являются примерами для молодёжи

Экс-игрок «Барселоны» Кркич: ни Месси, ни Роналду не являются примерами для молодёжи
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Бывший нападающий «Барселоны» Боян Кркич, ныне являющийся футбольным координатором в системе каталонского клуба, ответил на вопрос о том, в чём заключается посыл документального фильма, снятого про его карьеру.

«Это то, чем я всегда хотел заниматься — передавать свой игровой опыт. Я хотел показать, через что мне пришлось пройти. Причины моих решений могут послужить положительным примером. Это документальный фильм не только для поклонников футбола, он идёт дальше, ведь он рассказывает о личных ситуациях и учит, например, тому, что Месси — не пример для подражания, так как он, Роналду, Надаль — это уникальные случаи, которые не могут служить примером для молодёжи. Это выдающиеся спортсмены. Успех, которого они добились, мог случиться только с ними», — приводит слова Кркича AS.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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