«Аль-Хиляль» с Малкомом уверенно обыграл «Аль-Фатех» в 12-м туре Про-Лиги

Завершился матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех». «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0. Бывший нападающий «Зенита» Малком провёл полный матч за «Аль-Хиляль», но не отметился результативными действиями.
В самом начале первого тайма, на пятой минуте, в ворота «Аль-Фатеха» был назначен пенальти. Сербский нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович успешно реализовал 11-метровый удар, выведя свою команду вперёд. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте, Нассер Аль-Давсари удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Аль-Хиляля».
После результата данного матча «Аль-Хиляль» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 12 матчей. «Аль-Фатех» находится на четвёртой строчке, заработав 23 очка в 12 встречах.
- 3 ноября 2023
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