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«Аль-Хиляль» с Малкомом уверенно обыграл «Аль-Фатех» в 12-м туре Про-Лиги

«Аль-Хиляль» с Малкомом уверенно обыграл «Аль-Фатех» в 12-м туре Про-Лиги
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Завершился матч 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии, в котором встречались «Аль-Хиляль» и «Аль-Фатех». «Аль-Хиляль» одержал победу со счётом 2:0. Бывший нападающий «Зенита» Малком провёл полный матч за «Аль-Хиляль», но не отметился результативными действиями.

В самом начале первого тайма, на пятой минуте, в ворота «Аль-Фатеха» был назначен пенальти. Сербский нападающий «Аль-Хиляля» Александр Митрович успешно реализовал 11-метровый удар, выведя свою команду вперёд. В самой концовке встречи, на 90+3-й минуте, Нассер Аль-Давсари удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счёт матча — 2:0, уверенная победа «Аль-Хиляля».

После результата данного матча «Аль-Хиляль» продолжает занимать первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 12 матчей. «Аль-Фатех» находится на четвёртой строчке, заработав 23 очка в 12 встречах.

Саудовская Аравия - Про лига . 12-й тур
03 ноября 2023, пятница. 18:00 МСК
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Окончен
0 : 2
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
0:1 Митрович – 5'     0:2 Аль-Давсари – 90+3'    
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