Тренер «Лиона» — о нападении фанатов «Марселя»: мы получили совсем не обязательный опыт

Главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо поднял проблему безопасности на футбольных матчах после того, как на автобус его команды напали фанаты «Марселя».

«У меня такое чувство, что мы получили опыт, который нам не нужно было получать. Сложилось впечатление, что мы приехали на матч в сопровождении двух мотоциклов и двух полицейских машин, а уехали с него под охраной 25 фургонов и 20 мотоциклов. Мы пытаемся сделать что-то после, а должны делать до. Должны быть приняты важные решения. Я говорю не о спортивном преимуществе, а о нашей безопасности. Пострадал я, но на моём месте мог быть игрок, водитель автобуса, кто угодно из нашего автобуса или автобуса болельщиков. У нас нет права позволять подобным вещам происходить, даже если мы знаем, что вокруг есть больные на голову люди и что такое может случиться. Нужно сделать всё для того, чтобы подобное больше не повторилось. Я надеюсь, что мы будем двигаться в этом направлении», — приводит слова Гроссо RMC Sport.

Напомним, матч 10-го тура французской Лиги 1 между «Марселем» и «Лионом» был отменён, так как незадолго до начала встречи фанаты хозяйской команды забросали автобус гостевого клуба камнями. В результате этого главный тренер «Лиона» Фабио Гроссо получил серьёзные порезы от осколков стекла. Помощник Гроссо, Раффаэле Лонго, также получил удар в глаз осколками стекла, когда было разбито стекло с правой стороны автобуса.