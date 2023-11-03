«Я люблю Златана». Тренер «Милана» рассказал о возможном возвращении Ибрагимовича в клуб

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли ответил на вопрос о том, мог бы бывший нападающий «россонери» Златан Ибрагимович вернуться в клуб на одну из руководящих должностей.

«Возвращение Ибрагимовича в качестве тренера или сотрудника клуба? Мы всегда рады помочь тренеру и игрокам. И вы знаете, как сильно я люблю Златана.

Не было бы никаких проблем, абсолютно никаких проблем, если бы Златан решил вернуться», — приводит слова Пиоли журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, Ибрагимович завершил профессиональную карьеру минувшим летом в 42-летнем возрасте. Шведский футболист перешёл в «Милан» в январе 2020 года из американского «Лос-Анджелес Гэлакси». Также Ибрагимович выступал в составе итальянского клуба в сезоне-2010/2011 и в сезоне-2011/2012.