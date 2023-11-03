Фабрицио Романо: Дуглас Коста ведёт переговоры о переходе с тремя саудовскими клубами

Бразильский вингер Дуглас Коста ведёт переговоры о заключении контракта с тремя клубами из Саудовской Аравии. Об этом в своих соцсетях сообщает журналист Фабрицио Романо.

По сведениям источника, сейчас Коста находится в Саудовской Аравии. Он активно тренируется и ведёт переговоры с тремя местными клубами о переходе на правах свободного агента. В то же время Дуглас продолжает мечтать о возвращении в «Ювентус». Однако туринцы на данном этапе не заинтересованы в приглашении своего бывшего игрока.

33-летний Дуглас Коста имеет действующее трудовое соглашение с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». 31 декабря его контракт с американским коллективом истечёт, и он выйдет на рынок свободных агентов. Отметим, что бразильский футболист выступал в составе «Ювентуса» с 2018 по 2022 года. За туринский клуб Коста в общей сложности провёл 103 матча, в которых ему удалось записать на свой счёт 10 забитых мячей и 21 результативную передачу.