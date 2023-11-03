«Майнц» расторг контракт с Эль-Гази из-за постов в поддержку Палестины

Немецкий футбольный клуб «Майнц» заявил о расторжении контракта с нидерландским футболистом команды Анваром Эль-Гази в ответ на посты футболиста в поддержку Палестины в конфликте с Израилем. Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба.

«Майнц» расторг контракт с Анваром Эль-Гази. Расторжение контракта с игроком немедленно вступает в силу в пятницу, 3 ноября. Этой мерой клуб реагирует на высказывания и посты игрока в социальных сетях», — говорится в сообщении на официальном сайте немецкой команды.

Напомним, ранее появилась информация, что Анвар Эль-Гази перестал тренироваться вместе с командой после второго поста в поддержку Палестины. 1 ноября Эль-Гази опубликовал второй пост в поддержку Палестины, где уточнил, что не извинялся за предыдущее своё высказывание. Ещё раньше нидерландский футболист публиковал ещё один пост в поддержку Палестины. В посте футболиста говорилось, что «Палестина должна быть свободна от реки до моря» – это означало, что Израиля не должно существовать как государства.