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Энцо Фернандес: уверен, «Челси» станет одной из лучших команд АПЛ

Энцо Фернандес: уверен, «Челси» станет одной из лучших команд АПЛ
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Полузащитник сборной Аргентины и «Челси» Энцо Фернандес высказался о перспективах лондонского клуба. Южноамериканец выразил уверенность в том, что в будущем «Челси» встанет в один ряд с лучшими клубами Англии.

«Я уверен, что «Челси» станет одной из лучших команд Премьер-лиги. Не знаю, когда, но не сейчас… Однако мы это сделаем, мы этого добьёмся», – приводит слова Фернандеса журналист Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После 10 туров чемпионата Англии по футболу «Челси» имеет на своём счету 12 набранных очков. Синие занимают 11-е место в турнирной таблице.

22-летний Энцо Фернандес является игроком лондонского «Челси» с января текущего года. Его действующее соглашение с клубом из Англии истекает в июне 2031 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 12 матчах. Аргентинский футболист записал на свой счёт один забитый мяч.

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